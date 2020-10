"Grande Fratello Vip", la Gregoraci in lacrime tra le braccia di Pierpaolo

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " tra Elisabetta e Pierpaolo è tempo di chiarimenti. Dopo la puntata Petrelli ha cercato di mettere alle strette la Gregoraci e la ha chiesto a bruciapelo: "C'è qualcuno fuori che ti aspetta?". Lei gli ha risposto che non la capisce e che lui non è realmente innamorato. Dopo la tempesta però è arrivata la quiete. I due si sono ritrovati sul divano, con la showgirl in lacrime consolata dall'ex velino.... Tra coccole e abbracci.

Elisabetta si dimostra più comprensiva del solito e gli confida che le sue parole l’hanno ferita. Pierpaolo replica: "Ti avrei dedicato un boeing con su scritto – la cosa più bella del mio GF". "Allora perché mi hai trattato così male stasera?", risponde lei. "Ci sono cose che non capivo", ribatte Petrelli molto dispiaciuto nel vederla così affranta.



La Gregoraci gli chiede di avere pazienza e lo tranquillizza: "Ti spiegherò una volta usciti dalla Casa". I due inquilini si guardano intensamente, si abbracciano e sussurrano dolci parole all’orecchio: "Sei importante per me davvero”.



“Quando ti guardo negli occhi so quello che sei, solo che quel video mi ha fatto impazzire”, le dice l’inquilino e la showgirl appare molto sincera: “Non mi sono sentita protetta. Ti dirò fuori da qui”.