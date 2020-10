"Grande Fratello Vip", nuovi scontri con Franceska

Nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”. Ancora una volta protagoniste di un'accesa discussione sono due donne dal carattere forte che certo non le mandano a dire: Elisabetta e Stefania . Intanto, tra Maria Teresa e Guenda riaffiorano e hanno un peso i ricordi dolorosi legati alla loro storia e al rapporto tra madre e figlia. Non solo. L'equilibrio della Casa sarà messo alla prova dal "ritorno" di Franceska . Anche Antonio Zequila ha qualcosa da dire a uno degli inquilini: con chi si confronterà?

LA CASA SPACCATA IN DUE - La Casa è spaccata in due. Tommaso Zorzi stuzzicato da Alfonso Signorini sdrammatizza e dice che ci sono stati "due giorni di buona". Elisabetta dal canto suo assicura di non sentirsi un "capo branco". E mentre Guenda si lamenta perché esclusa, Matilde attacca:"Anche voi non mi avete fatto entrare nel vostro gruppo". Mentre Patrizia sorride:"A me in che gruppo avete messo?".

ELISABETTA E STEFANIA FACCIA A FACCIA - Stefania ed Elisabetta si sono punzecchiate molto durante la settimana. Le due si dividono: Stefania nella Super Led ed Elisabetta nella Mistery Room e attacca: “In tutte le conversazioni si mette lì e dice la sua. Lo fa perché ha capito che deve fare questa strategia”. “Non ci trovo niente di male, sono nella Casa del Gf”. Interviene Antonella che accusa Elisabetta di tirarsela. “Lei vive di rendita. Lei è Cleopatra, lei è la ex di Briatore”, afferma l'opinionista Ma la Gregoraci si difende: "Mi sono messa in gioco e ho fatto le pulizie nel tugurio". Pupo la difende: "E' una ragazza semplice, la conosco da una vita"-