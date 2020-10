Al "Grande Fratello Vip" per Elisabetta arriva un messaggio d'amore in codice

Volano aerei per i concorrenti del " Grande Fratello Vip" . Tra questi uno in particolare attira l'attenzione di Pierpaolo. "ROMA MI MANCHI TANTO RIO PERO' " recita il messaggio e il modello capisce subito che è indirizzato a Elisabetta. "Spiegaci cosa vuol dire" la incalza Patrizia ma la showgirl rimane misteriosa, ringraziando per a gran voce l'ammiratore segreto.

Guenda decifra il messaggio - "Sono felice di questo aereo, mi mancava" dice sottovoce riferendosi al mittente del messaggio per poi gridare "Grazie Rio". "Rio stai sereno" aggiunge poi la showgirl, facendo capire che si tratta di un messaggio in codice. Guenda riesce però a codificarne almeno una parte: "Roma è amor al contrario! Secondo me è un gioco di parole". Lo sguardo di Elisabetta sembra confermare le ipotesi, ma la bocca rimane cucita. .



Chi è Rio? - Mentre Elisabetta sorride felice del gesto, c'è qualcun altro che non l'ha presa altrettanto bene. Pierpaolo in disparte osserva infatti la scena. Dal suo sguardo è palese che la situazione lo innervosisce e cerca di dissimulare il malumore con sorrisi e frasi di circostanza. L'amicizia speciale trai due potrebbe essere messa in crisi da queste ultime rivelazioni. Elisabetta svelerà almeno a lui chi è il misterioso Rio?

