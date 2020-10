"Grande Fratello Vip", pace e abbracci tra Gregoraci e Orlando e Guenda e la madre

E' tempo di pace nella Casa del " Grande Fratello Vip". Stefania, ancora provata dallo scontro del giorno prima con Elisabetta, tenta di chiarire definitivamente il loro battibecco e con gli occhi lucidi, tende le mani verso la Gregoraci dicendo: "Io volevo tanto parlare con te, ma mi sembrava che tu schivassi il mio sguardo". Riappacificazioni in corso anche tra Guenda e la madre Maria Teresa Ruta, che prende da parte la figlia per chiarire definitivamente il suo punto di vista su Telemaco.

Dopo una giornata di silenzi il tanto atteso confronto fra madre - figlia è arrivato quindi. Maria Teresa decide di scusarsi per i modi sgradevoli usati per commentare in puntata la storia d'amore della figlia: "Mi dispiace, per me la tua felicità è la prima cosa e non dovevo commentare una storia di cui non so nulla" mentre Guenda ancora risentita risponde: "Capisco che vorresti per me una storia più semplice, però io mi sono innamorata di una persona diversa".

La Ruta allora, alludendo al post dell'ex moglie di Telemaco, spiega di aver voluto sdrammatizzare il momento delicato durante la diretta e preoccupata per la figlia aggiunge: "Io vorrei tanto che tu trovassi una persona con cui fare delle cose per la prima volta" sottolineando il suo dispiacere nel vedere Guenda corteggiata prevalentemente da uomini molto più grandi da lei.

"Purtroppo però la situazione è questa, ci siamo fatti compagnia in un momento di difficoltà, prima come amici e poi si è trasformato tutto" prosegue Guenda, raccontando l'inizio della sua travagliata storia con Telemaco, e amareggiata aggiunge: "L'attacco ricevuto non lo capisco, perché io ero pronta a fare un passo indietro e sono entrata qui lasciando fuori una situazione tranquilla" rivelando il suo stupore nel ricevere delle accuse mirate senza aver modo di spiegarsi personalmente.

Infatti Guenda, se da un lato riconosce alcune difficoltà e timori nella sua storia con Telemaco, dall'altra si mostra particolarmente coinvolta dall'uomo: "Io non voglio più precludermi nulla, voglio vivere questa esperienza libera ma ovviamente vorrei un segno da parte di un uomo a cui tendo davvero".

Maria Teresa allora, mostrandosi molto premurosa, si commuove nel sentire le parole della figlia: "Spero solamente che tu non confonda il conforto di una persona più matura con un sentimento, ma non ho nulla contro di lui e non voglio giudicare" mentre Guenda, mostrandosi molto sicura del suo pensiero, ribatte: "Mamma io so benissimo a cosa vado incontro".

La conversazione prosegue a tal punto che madre e figlia lentamente riescono a sciogliere le tensioni venutesi a creare; Maria Teresa però, visibilmente provata, si commuove: "Non sai quanto mi dispiace quando non riusciamo a parlare di cose così semplici" abbracciando la figlia che, stringendola forte, dice: "Mi sento molto meglio adesso che ho parlato di questa situazione, abbiamo sciolto questo tabù dei sentimenti".

Anche tra Stefania e Elisabetta ci sono chiarimenti in corso. La showgirl dice alla Gregoraci che pensava di essere stata "schivata" da lei, che le risponde abbracciandola: "Ma scherzi, non abbiamo più parlato ma io non ti evitavo".

Stefania si mostra davvero dispiaciuta per lo scontro avuto con la coinquilina e si lascia andare alla commozione: "Credimi che per te ci sono state sempre parole belle, in certi momenti si dicono cose che non si pensano" giustificando i suoi toni accesi come uno sfogo dettato dal nervosismo mentre Elisabetta, anche lei dispiaciuta per i loro dissapori, sorridendole dice: "Ci ero rimasta male infatti, ma per me ora va tutto bene".

Alla conversazione assiste anche Matilde che, con un velo di malinconia, ammette il suo dispiacere nel pensare che domani potrebbe abbandonare la Casa e salutare i compagni d'avventura: "Vi supporterò anche da fuori! Voglio dormire stasera e pensare che quello che verrà sarà un bene per tutti, ci credo veramente" mentre Elisabetta la incoraggia dicendo: "Non ci devi neanche pensare, rimaniamo positivi".

Stefania allora, visibilmente emozionata, trattiene le due coinquiline in un lungo abbraccio che da una parte sancisce la pace con Elisabetta e dall'altra incoraggia Matilde ad affrontare il televoto di domani; anche questa sera il Grande Fratello, con una semplice serata di karoke, ha scombussolato nuovamente gli animi della Casa.