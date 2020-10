"Grande Fratello Vip 5", Guenda stringe un patto solenne per difendersi dal branco

LEGGI ANCHE: "Grande Fratello Vip 5", poker di nominati: Guenda, Matilde, Andrea e Maria Teresa

Guenda è delusa dalla visione generalizzata che gli altri concorrenti hanno di lei, soprattutto quelli della stanza arancione che accusa di essersi alleati per mandarla al televoto, insieme a sua mamma. D'altra parte lei ha deciso di stringere un patto di ferro con i concorrenti che sente più vicini, rendendo così plastica la frattura in due fazioni all'interno della Casa.

Matilde cerca di farla capire che quella del gruppo della stanza arancione non è cattiveria fine a se stessa. "Non si può accusare le persone che hanno creato naturalmente un’alchimia” le dice in maniera pacata, invitandola a vivere l’approccio con gli altri con più spensieratezza e meno attenzione al giudizio altrui.

La ballerina, che più volte si è scontrata con Maria Teresa, ribadisce che la showgirl non è stata estromessa, spesso i suoi comportamenti non vengono compresi dai coinqilini, Matilde prova inoltre a tendere una mano a Guenda e la esorta più volte a mettersi in gioco “non chiuderti più. Non dormire. Prova a socializzare di più con gli altri”. Intanto però, parlando con Tommaso e Maria Teresa nella stanza blu, Guenda e Stefania arrivano all'accordo di non parlare più degli altri e fare di tutto per restare nella Casa il più a lungo possibile per cercare, perché no?, di vincere il GF.

