Al "Grande Fratello Vip" Francesco Oppini in lacrime per un ricordo doloroso

Al "Grande Fratello Vip" Francesco, in veranda con Adua e Massimiliano, senza preavviso, scoppia a piangere. Gli inquilini credono che il crollo sia dovuto allo scherzo di Zorzi ma la ragione è un'altra. "Domani è una ricorrenza particolare e non volevo arrivarci in questo modo”, ammette tra le lacrime

Davanti agli altri Francesco non ce la fa ad aprirsi, ma più tardi in camera riprende il discorso con Adua. “Domani sono 16 anni che la persona che stava con me non c’è più. Avevo 24 anni ed è stato tutto strano, non solo perderla ma anche vedere i suoi genitori distruggersi per il dolore”, confessa con lo sguardo fisso nel vuoto.

“Fuori riesci a distrarti, qua no. Prima di entrare avevo paura, mi chiedevo come avrei affrontato il dolore che sempre mi assale in questo periodo dell’anno. Io mi chiudo molto, mi sento sempre fuori luogo, invece ho trovato tutte persone comprensive che hanno avuto problemi più o meno gravi del mio, pronte ad ascoltarmi”, dichiara alla fine.



