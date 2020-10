"Grande Fratello Vip", Tommaso si dichiara: "Francesco sono innamorato di te..."

Maria Teresa e Guenda si chiudono in camera con il ragazzo ridendo a crepapelle, il diretto interessato invece rimane prima sbigottito e poi reagisce con rabbia.

Francesco infatti, come dichiara durante un successivo chiarimento alquanto concitato, rimane seriamente imbarazzato perché non sa come rispondere a quello che considera un compagno fraterno.

Tommaso invece è molto soddisfatto del suo scherzo, e non capisce quale sarebbe la differenza rispetto allo scherzo organizzato a Maria Teresa con Pierpaolo e Guenda.

Finisce in mezzo alla discussione anche l’incolpevole Elisabetta, ignara come tutti dello scherzo e invece accusata di aver retto il gioco al ragazzo.

I due amici finiscono per scontrarsi in corridoio, perché Francesco ritiene che questo non sia un argomento su cui scherzare, colto dall’incertezza perché incerto su cosa rispondere al ragazzo. Un abbraccio suggella temporaneamente la pace, ma la discussione continua tra le reazioni più varie dei concorrenti.

Intanto a tavola tra Dayane Mello e Adua Del Vesco è un tripudio di abbracci e baci davanti a tutti.