"Grande Fratello Vip 5", Gregoraci e Pretelli divisi da un vetro: "Mi manchi..."

Non tutti i mali vengono per nuocere. La regola vale anche nella Casa del Grande Fratello Vip . Infatti se il rapporto tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci sembrava essersi raffreddato per decisione di lei, l'ingresso della showgirl nel Cucurio e la separazione fisica forzata dei due sembra avere riacceso l'intesa. E così Elisabetta e Pierpaolo si trovano faccia a faccia, davanti al vetro che divide i due ambienti e lui le dice quanto le stia mancando...

Per Pierpaolo la decisione di Guenda Goria di portare con sé Elisabetta nel Cucurio sembrava essere stato il colpo di grazia a un morale già abbastanza sotto i tacchi. E invece qualcosa si è mosso in senso positivo. Gli inquilini della Casa sono soliti avvicinarsi alla porta del Cucurio per assicurarsi che i propri compagni stiano bene e questa volta il Grande Fratello ha permesso loro di potersi anche vedere.

E così ecco alzarsi la tenda che copre il vetro divisorio, uno spiraglio che fa da sirena per i due che subito cercano un contatto pur non possibile. Pierpaolo ed Elisabetta poggiano all’unisono le mani sul vetro. “Grazie per il biglietto, è molto carino”, le comunica la showgirl. La concorrente si riferisce al dolce pensiero che Pierpaolo ha voluto scrivergli su un foglietto. Il modello ha occhi solo per lei. L'incontro dura lo spazio di pochi attimi e la tenda viene calata di nuovo, ma i due restano in contatto visivo fino all'ultimo e Pierpaolo si lascia scappare un "mi manchi". Dichiarazione corrisposta da Elisabetta che risponde: "Anche tu".

