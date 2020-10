Alfonso Signorini: "Un concorrente molto gay entrerà al GfVip"

LEGGI ANCHE>

"Grande Fratello Vip", Tommaso consigliere d'amore per Pierpaolo: "Non essere più lo zerbino di Elisabetta"

Il conduttore del GFvip sottoliena: "E' la risposta alla precisa richiesta di Tommaso Zorzi che vuole un inquilino da corteggiare". Tommaso, infatti, si era lamentato di non avere "nessuno da corteggiare".

Non solo. Zorzi parlando con gli altri inquilini si era lamentato: "Voi non mi capite, tra maschi etero vi comprendete di più, è un linguaggio. Ma non credo sia una cosa discriminante, è così. Poi non so, ma c’è un’energia nella comunità Lgbt che non sento altrove. Parlo di drag, trans, gay, lesbiche, c’è qualcosa di particolare e mi sento ricaricato. Non voglio essere ghettizzante, ma penso che uno si trova meglio tra i suoi simili. Io non ho nessuno come me qui. A me piace rapportami con gli uomini, ma qualcuno che abbia una sensibilità simile alla mia. Un ragazzo gay ha passato spesso cose che ho passato anche io e mi capisce meglio".

TI POTREBBE INTERESSARE: