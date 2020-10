"Grande Fratello Vip", Tommaso consigliere d'amore per Pierpaolo: "Non essere più lo zerbino di Elisabetta"

Nella Casa del "Grande Fratello Vip", Tommaso Zorzi si improvvisa consigliere d’amore per il concorrente che più ne ha bisogno all’interno della Casa, Pierpaolo. In cucina spiega infatti di aver salvato il ragazzo da una figuraccia: il modello aveva infilato un bigliettino tra le cose di Elisabetta, l’influencer l’ha notato e gliel’ha stracciato.

Pierpaolo dice che il messaggio è solo rinviato, ma Andrea concorda con Tommaso, ha fatto bene.

L'influencer dice che la showgirl potrebbe irrigidirsi quando invece il ragazzo dovrebbe farsi forte del titolo di preferito dal pubblico, e non presentarsi come “uno zerbino su cui si puliscono i piedi tutti?”

Tommaso dice di non conoscere le piccole dinamiche interne della coppia, ma l’unico modo che ha di conquistarla è di farle capire che la donna non deve contare su di lui qualunque cosa lei faccia: “Non vivere nella proiezione di un rapporto che vorrebbe, vivi nella realtà di come stanno le cose”.

Andrea dà ragione a Tommaso, Pierpaolo deve imparare a farsi desiderare. Riuscirà il ragazzo a seguire i consigli d'amore del giovane?