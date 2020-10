Al "Grande Fratello Vip" la Gregoraci riabbraccia Pierpaolo e... scatta il bacio

Al Grande Fratello Vip i quattro "esiliati" del Cucurio Elisabetta Gregoraci, Massimiliano Morra, Adua Del Vesco e Guenda Goria sono tornati nella Casa con tutti gli altri. La separazione è stata dolorosa in particolar modo per la showgirl, che al suo rientro viene accolta da Pierpaolo Pretelli con un caloroso abbraccio e un tenero bacio sulle labbra.

Dopo soli quattro giorno, il "Grande Fratello Vip" ha voluto liberare i concorrenti del Cucurio per far festeggiare insieme agli altri il primo mese all'interno nella Casa. La porta si apre così da permettere a Massimiliano, Guenda ed Adua di riabbracciare i compagni d'avventura che subito li accolgono festosi ringraziando il Grande Fratello.



Un momento di felicità in particolar modo per la Gregoraci e Pretelli. Fino a qualche giorno fa i rapporti sembravano essersi raffreddati, ma la lontananza pare aver fatto scattare qualcosa soprattutto in Elisabetta. I due si sono infatti scambiati dolci pensieri attraverso il vetro che li separava e una volta riuniti si sono sciolti in un grande abbraccio, coronato da un dolcissimo bacio.

