"Grande Fratello Vip", Pierpaolo non si arrende: baci e abbracci con Elisabetta... che non si tira indietro

E' tempo di chiarimenti nella Casa del Grande Fratello Vip, in particolar modo tra Elisabetta Gregoraci e Piepaolo Pretelli. Il ragazzo non riesce a darsi pace e da lei vuole sapere di più in merito alla presenza o meno di qualcuno che l’aspetti fuori. La showgirl allora sceglie di far capire al modello ciò che vuole dirgli, disegnando delle lettere sulla sua mano, lontano dalle telecamere... Poi si abbandona ai suoi baci e abbracci...