"Grande Fratello Vip 5": dopo lo scivolone con Dayane Mello, Balotelli si scusa sui social

Doveva essere un’incursione serena e divertente per rivedere il fratello Enock, ma l’ingresso di Mario Balotelli al "Grande Fratello Vip 5" ha scatenato un vero e proprio polverone. Colpa di una frase sessista lanciata a Dayane Mello e sottolineata in trasmissione da Alfonso Signorini che ha chiesto allo sportivo di domandare scusa. Non è bastato e il mondo social è insorto tanto che SuperMario ha dovuto pubblicare una nota in cui spiega di non aver voluto offendere nessuno.