"Grande Fratello Vip", Stefania Orlando scoppia in lacrime: "Mi odiano tutti"

Al "Grande Fratello Vip" Stefania Orlando ha un momento di sconforto. Si sente isolata e soprattutto delusa per l'atteggiamento di quelli che fino a poche ore prima dell'ultima puntata pensava fossero amici. Tommaso Zorzi in particolare, che ha fatto un appello per salvare Guenda e non lei. Bene, la showgirl crolla in lacrime e si sfoga: "Mi odiano tutti".