"Grande Fratello Vip 5", nella casa un Halloween di baldoria e trasgressione

Come ogni anno, in occasione di Halloween nella Casa del "Grande Fratello Vip" è il momento di una super festa in costume. Il GF ha organizzato una bellissima cena in Superled per festeggiare ma i vip devono impegnarsi per guadagnare una ricompensa. E dopo la cena parte la baldoria, con balli scatenati e anche qualche bacio fuori programma, come quello tra Dayane e Rosalinda...