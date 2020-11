"Grande Fratello Vip", Dayane confida i suoi sentimenti a Rosalinda: "Io ti amo"

Nella Casa del Grande Fratello Vip. Dayane Mello è al centro delle critiche degli altri coinquilini per la veridicità dell'amicizia speciale con Rosalinda. Le due coinquiline si sono ritrovate in disparte per parlare del loro legame. La modella è apparsa ancora particolarmente amareggiata: "Volevano indebolirmi, cercando di influenzarti", mentre l'altra ha provato a rassicurarla: "Il loro gioco non è riuscito stai tranquilla". Dayane esclama sincera: "Lo so, ti amo" e l'attrice risponde decisa: "Anche io".