"Grande Fratello Vip", Elisabetta Gregoraci scrive una lettera al figlio e si commuove

Elisabetta ha spesso manifestato la sua sofferenza che la lontananza dal figlio le provocava, Appartata nella Casa, mano a mano che la lettera prende vita, la concorrente riesce a fatica a trattenere le lacrime che poco alla volta scendono sul suo viso. Tante parole in fila, uno dietro l’altra che fanno trasparire l’amore immenso che prova per suo figlio e la voglia di abbracciarlo.

Mentre l'amicizia particolare con Pretelli si è stemperata, in questi giorni la showgirl è rimasta anche molto colpita dal contrastato rapporto fra Dayane e Francesco. In particolare ritiene che la modella non sia limpida nella sua volontà di chiarimento e riappacificazione con il telecronista: in seguito ne ha parlato male, quindi le sue parole non sembrano essere consequenziali. A Pierpaolo, Elisabetta lamenta la mancanza di coerenza della Mello, anche quando Pretelli spiega che la lettera scritta da Dayane non è che un modo di mantenere un rapporto civile, ma unicamente per la figlia alla quale non vuole mandare un brutto messaggio. La showgirl ritiene che la brasiliana sia una stratega, ma non la condanna per questo: "Ha il suo gioco, fa i suoi nomi e ha i suoi piani".

