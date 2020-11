“Grande fratello Vip 5”, Pierpaolo Pretelli in crisi: piange a dirotto

Spettacolo a luci rosse in diretta tv durante la puntata del “Grande Fratello Vip 5”. I concorrenti della Casa più spiata d’Italia sono rimasti nudi per la prova extra budget: dovevano togliersi i vestiti e formare una catena di indumenti per riuscire ad arrivare dall’interno fino alla piscina dove si era buttata Selvaggia Roma. Per conquistare il bonus per la spesa si sono spogliati lasciando senza fiato il pubblico. Anche giovedì ai vip era toccato svestirsi per vincere il vino per l’aperitivo…