A "Uomini e Donne" le attenzioni del tronista Daniele Paudice si concentrano sulle corteggiatrici Gaia e Marika. Il giovane è uscito in esterna con entrambe, ma il suo atteggiamento con una di queste scatena una polemica in studio. Nella puntata in onda il 23 aprile, Gaia guarda l'uscita del tronista con l'altra corteggiatrice e scopre che si sono baciati.

Le esterne - Durante l'incontro con Gaia, il tronista si mostra molto vicino alla corteggiatrice e le dice che è lei la sua preferita. Daniele, però, non nega il coinvolgimento con Marika con la quale c'è una grande attrazione fisica. Ciò non toglie l'interesse nei confronti di Gaia alla quale, invece, si avvicina con più cautela per non farla soffrire. Durante l'esterna con Marika il tronista si mostra forse meno coinvolto sentimentalmente, ma più rilassato e con la corteggiatrice scatta addirittura un lungo bacio.

La polemica in studio - Quando Gaia viene a conoscenza del bacio tra Daniele e Marika decide di non rivolgersi al tronista, ma attaccare la corteggiatrice. Secondo Gaia, Marika avrebbe un atteggiamento troppo disinibito e si lascerebbe andare troppo con Daniele. Immediata la replica della corteggiatrice che si difende e invita l'altra donna a non giudicare i suoi atteggiamenti. Daniele si giustifica, spiega che con Marika si lascerebbe andare con più serenità, mentre con Gaia procederebbe con più cautela forse perché di fronte non ha solo una corteggiatrice, ma anche una madre, visto che Gaia ha un bimbo di quattro anni. A quel punto, dopo svariati attacchi, Marika lascia lo studio mentre Gaia e Daniele si riconciliano con un ballo.