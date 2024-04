"Uomini e Donne", Tina Cipollari è una furia con Tiziana: "Sei fake"

L'opinionista del programa si è scagliata duramente contro la dama del trono over che in studio ha vissuto un confronto con Salvatore , il produttore cinematografico arrivato in trasmissione per conoscere inizialmente Barbara De Santi. L'uomo, infatti, ha lasciato il suo numero anche a Tiziana: "Dovevano vedersi a colazione", ha ricordato Maria De Filippi a inizio trasmissione.

La dama ha spiegato in studio di aver rinunciato all'appuntamento dicendo di non essere interessata a conoscere il cavaliere. Parole che hanno fatto sbottare l'opinionista del dating show di Canale 5: "Avevi bisogno di una colazione per capirlo? - è stato l'attacco di Tina Cipollari - Ora devi spiegami perché hai rinunciato a vederlo a colazione". Lo scontro si accende e il botta e risposta diventa infuocato.

Tiziana Riccardi sottolinea ancora una volta di non essere intenzionata a frequentare Salvatore."Quando devi arrivare al dunque, te la dai a gambe - dice Cipollari furente -. Fai sempre lo stesso errore perché fai vedere che ti vuoi dar da fare lasciando e accettando i numeri e poi quando devi arrivare al momento decisivo ti tiri indietro". L'attacco poi prosegue: "Sei finta Tizina - prosegue Tina -, dovrebbero darti il premio Oscar per la menzogna perché anche caratterialmente hai mostrato altro, ma la verità è che sei una iena. Mi gioco qualsiasi cosa che a te quest'uomo non è mai piaciuto così come tutti gli altri uomini con cui sei uscita. Sei proprio fake. Sei qui per altri motivi, non sei interessata alla conoscenza di un uomo".