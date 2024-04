"Ho visto il video a mezzanotte e sono andata a letto alle tre perché non mi davo pace. Poi, una che sfila per la prima volta è anche un po’ goffa e, invece, lei è sempre super sicura”, continua Cipollari molto stupita per l'atteggiamento della dama che, invece, non si scompone e replica: "Ho iniziato a sfilare a 15 anni". Maria De Filippi prova a riportare l'attenzione su Salvatore il cavaliere che ha lasciato il numero di telefono a Tiziana, ma l'opinionista non si placa e aggiunge: "Perché hai accettato il suo numero, perché è un produttore?".

Tiziana non si scompone di fronte alle insinuazioni di Cipollari e risponde senza cedere alle provocazioni. A difenderla ci pensa Angelo che ha frequentato la dama per un mese: "Ma se madre natura le ha donato quella bellezza perché non deve mostrarla?", chiede a Tina ma l'opinionista perde la pazienza e replica con nervosismo. "Nessuno mette in dubbio la sua avvenenza e la sua bellezza, ma il suo atteggiamento con gli uomini perché dice sempre di avere poco tempo", replica l'opinionista che crede che la dama frequenti il programma solo per visibilità e non perché realmente interessata a conoscere i cavalieri.