"Uomini e Donne", tra Ernesto e Marianna il clima si fa bollente

Il cavaliere del trono over ha raccontato alcunti dettagli piccanti della sua relazione con la dama

Il cavaliere si è seduto al centro dello studio, dopo il momento dedicato a Gianni e Renata e dopo la lite tra Marcello Messina, Jasna e Diego. Maria De Filippi lo ha invitato a sedersi insieme a Marianna, nuova dama del parterre, che ha ammesso di essersi sentita come un brutto anatroccolo nel corso della sua prima apparizione nel programma non avendo ricevuto nessun invito.

La dama ha raccontato il singolare approccio di Ernesto nei suoi confronti: "Il giorno dopo si è avvicinato e mi ha chiesto se andasse tutto bene e il mio lavoro e quando ha scoperto che lavoro in aeroporto mi ha chiesto se poteva perquisirmi. Poi gli ho detto che mi occupo di altro, ma la battuta è stata carina", spiega la dama.

La dama poi ha aggiunto: "Mi aspettavo che Ernesto mi lasciasse il numero di telefono, però non lo ha fatto e così anche io non gliel'ho lasciato, forse per orgoglio. Tuttavia, il suo approccio mi ha incuriosita e quindi ho decido di lasciargli il numero che ha accettato". Ernesto Russo, a questo punto, racconta di aver portato a cena Marianna e di provare una forte attrazione nei suoi confronti. "Ho provato a baciarla più volte - ha spiegato -. Si è presentata con una gonna e un camicia e dico la verità, mi sono eccitato", ammette sincero Ernesto. La dama, dal canto suo, spiega che avrebbe voluto baciare ma di essersi trattenuta volontariamente. "Lui mette sempre le mani avanti spiegando che è fatto così e quindi domani potrebbe anche cambiare idea".

Infine, Marianna ha parlato anche di un invito piccante in camera da parte di Ernesto. Invito che, però, non è stato accettato. "Il giorno dopo sono andata a fare colazione senza sistemarmi perché non mi aspettavo di vederlo e invece l'ho incontratoe mi ha sbattuta al muro...".