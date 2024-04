"Ogni volta che discuti con Mario cambi atteggiamento con me", considera Pierpaolo ma Ida gli comunica di essere delusa anche da lui. "Non mi aspetto più niente, basta. L’esterna potete chiederla anche voi e lo sapete", aggiunge la tronista che poi guarda delusa la padrona di casa e annuncia: "Maria sono stanca, non ce la faccio più, vado... ". Ida Platano fa capire di voler lasciare il programma perché non vede una prospettiva con Mario e Pierpaolo. La conduttrice allora le chiede se preferisce pendersi una settimana di stop per riflettere, invece di agire d'istinto.

La tronista sembra davvero decisa a lasciare la trasmissione senza fare una scelta tra i due corteggiatori. I due opinionisti si oppongono e rimproverano i due uomini di non fare nulla per impedire alla tronista di andare via. Solo dopo un acceso confronto Ida cambia idea e decide di darsi una nuova possibilità.