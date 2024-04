A "Uomini e Donne" Ida Platano e Cristina Tenuta litigano a causa di Mario Cusitore. Nella puntata in onda il 2 aprile il cavaliere e la tronista tornano a discutere e quando sembra essere tornata la calma ci pensa la dama Cristina a scatenare una nuova discussione. "Era tornato un piccolo spiraglio di luce e Cristina che cosa fa?", considera l'opinionista Tina Cipollari.

A scatenare il nervosismo della tronista ci sarebbe una insinuazione di Cristina. La dama, infatti, rivela di aver chiesto un ballo a Mario, ma il cavaliere avrebbe rifiutato. "Mi ha detto non posso, no non voglio", sottolinea la dama che lascia intendere che il cavaliere avrebbe accettato se fossero stati lontani dalle telecamere. "Tu appena arrivi qualcuno ti fiondi. Fai la carina con tutti, ma dai... ", risponde Ida che attacca la dama. Insieme a lei anche Gianni Sperti che considera: "Chiediamoci perché Cristina va a rompere le p***e a Mario con tutti gli uomini che ci sono? Vorrei che nessuna donna facesse a te quello che tu hai fatto a Ida".

A quel punto Cristina si difende e spiega di averlo fatto solo per fare aprire gli occhi alla tronista che, però, non crede alle sue parole. "Tu volevi farmi aprire gli occhi? Tu volevi fare del bene a me? Ma finiscila", conclude Ida. Infine a prendere le difese di Mario ci pensa Maria De Filippi che dichiara: "Sarebbe stato stupido se avesse accettato di ballare con Cristina dopo le segnalazioni. È un uomo che sa di piacere e saprà di piacere e in questo non ci vedo nulla di male".