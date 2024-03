"Uomini e Donne", la proposta inaspettata del nuovo tronista per Beatriz

Nonostante Beatriz non sia stata la scelta di Brando a "Uomini e Donne", la sua presenza e il suo carattere non sono passati inosservati al trono classico. Per questo motivo Daniele, il nuovo tronista, prova a non farsi scappare l'occasione di conoscere la giovane milanese e richiede la sua presenza in studio per farle una proposta inaspettata. "So che sarebbe una scelta prematura, prenditi il tuo tempo capisco", dichiara il tronista che chiede così alla ragazza di corteggiarlo.

"So che non ti hanno detto nulla e sei stata molto gentile a venire. La richiesta parte da lui", con queste parole Maria De Filippi accoglie Beatriz in studio che si siede di fronte a Daniele. "Sapevo che non eri la scelta, lo immaginavo", fa sapere Daniele. "Sono pronta a rimettermi in gioco - risponde Beatriz - ma sarò schietta non sono interessata". La giovane esclude così la possibilità di ricominciare un nuovo percorso nel dating-show di Canale 5. "Sono spiazzata - commenta - non trovo parole, mi sento cattiva a dirti questa cosa. Hai fatto bene a dirmelo, significa che non sono totalmente da buttare", conclude scherzando Beatriz prima di lasciare lo studio.