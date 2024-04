"Uomini e Donne", Mario Cusitore si dichiara: "Ida mi sono innamorato"

A "Uomini e Donne" Mario Cusitore spiazza il pubblico e si dichiara alla tronista Ida Platano. "Mi sono innamorato di te", così il cavaliere durante la puntata in onda il 18 aprile. Ciò che non torna è che pochi minuti prima il cavaliere era uscito dallo studio minacciando di lasciare il programma. Dopo il suo ingresso, però, chiede di sedersi al centro studio e si dichiara alla tronista che resta senza parole.

Ida sembra colpita, ma allo stesso tempo non sembra fidarsi totalmente del cavaliere che è sempre apparso molto impulsivo. I due scelgono di ballare, ma le reazioni degli opinionisti non tardano ad arrivare. "Conto sulla tua intelligenza, non credere a quello che ha detto. Non puoi credere a uno che è scappato dallo studio e poi rientra e, ridendo sotto i baffi, ha detto mi sono innamorato di te giocandosi questa frase a effetto. Ida ti prego, non sa cosa inventarsi", considera Tina Cipollari che non crede alle parole del corteggiatore.

Anche Gianni Sperti, che spesso sembra essere dalla parte Mario, questa volta appare dubbioso."La frase è eccessiva visto quello che c’è tra di voi. Non vi siete mai baciati, avresti potuto dire che hai una cotta e non che sei innamorato", considera infine l'altro opinionista.