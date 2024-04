"Prima mi dici che ti sei innamorato di me e poi non me l’hai fatto sentire. Come faccio a crederti al cento per cento?", è la domanda di Ida Platano a Mario. Parole che, per l'ennesima volta, provocano la reazione accesa del fumantino corteggiatore: "Tu riesci a rovinare sempre tutto", è la replica focosa di Cusitore. L'uomo, infatti, non riesce ad accettare il fatto di essere sempre al centro delle discussioni con la tronista. Stavolta, contro di lui si schiera anche Tina Cipollari che sottolinea come Mario non sia per niente credibile: "Devi studiare di più Mario perché non arrivi, si vede. Si sente che è tutta una messa in scena", è la pungente critica dell'opinionista del programma.

Se con Mario le cose non vanno bene, il rapporto tra Ida e Pierpaolo vive momenti addirittura peggiore. Durante l'esterna vissuta dai due, il corteggiatore ha messo in guardia la tronista dagli atteggiamenti di Cusitore. Nonostante l'atteggiamento di Pierpaolo che sembra riuscire a conquistare Ida grazie a delle piccole attenzioni che strappano un sorriso alla tronista, tutto viene rovinato da una lite. Una volta in studio, Pierpaolo ha parlato così dell'esterna vissuta con Ida: "Ti ho pensata molto in questa settimana, pensavo a come potrebbe essere la nostra vita insieme - ha esordito l'uomo -. Nella vita bisogna dare un peso alle parole che si dicono e dire delle parole, tanto per dire, per conquistarti, è un po' banale". Il riferimento a Mario viene colto dal corteggiatore napoletano, che risponde: "Ti rendi conto che sei proprio scemo? Hai sprecato un'esterna e il centro studio per parlare di me.". Le frasi di Pierpaolo contro Cusitore non sono state gradite neanche dalla tronista: "Mi avevi già parlato di Mario in esterna, che senso ha farlo di nuovo qui? Parla di te". Infine lo sfogo: Ida si dice delusa dall'atteggiamento dei suoi corteggiatori. "Tutto il forte interesse di Mario e Pierpaolo per me non mi arriva. Io sono stata male - ha commentato l'ex volto di "Temptation Island" -. A casa continuo a pensarsi e sbotto da sola. Sembra quasi che io debba capire loro. Voglio capire chi ho davanti perché se devo uscire da qua con qualcuno, devo uscirci seriamente altrimenti non esce con nessuno dei due".