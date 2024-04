Tori Spelling, che interpretava Donna Martin (e il cui padre, Aaron Spelling, ha prodotto la serie), ha spiegato che spesso si lasciava influenzare facilmente. Shannen Doherty è stata d'accordo, aggiungendo: “Sei sempre stata facilmente influenzabile. Ed è stato molto frustrante per me perché ti dicevo sempre: 'Sì, Tor, hai un'opinione'", ha ricordato. “Tipo, sei intelligente, sei divertente, hai talento. Ti amavo e ti rispettavo e volevo che credessi in te stesso tanto quanto io credevo in te.

Il fidanzato di Tori Spelling

Alla fine, entrambe le ex attrici hanno affermato che parte della loro tensione proveniva dall’allora fidanzato di Spelling, che descrivevano come “abusante” sia “verbalmente” che “fisicamente”. “C’era un punto: ricordo in particolare di averti guardato e di aver detto: ‘Devi farla finita con lui, altrimenti lo ucciderò davvero. Tipo: non posso restare a guardare questo", ha detto Shannen Doherty ricordando un viaggio che avevano fatto insieme in Messico. In seguito ha aggiunto che Tori Spelling non ha rotto con lui: "Sei rimasta e sei stata torturata ancora per un po'". Doherty ha detto che lei e Spelling "hanno iniziato ad allontanarsi" dopo il viaggio. Le due donne erano d'accordo sul fatto che l'incidente in Messico fosse uno dei tanti che probabilmente culminarono nella loro separazione. "Ci sono stati così tanti momenti davvero interessanti in quel periodo nello show e nella nostra relazione", ha detto Doherty.