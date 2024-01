Durante un'intervista con Jason Priestley, suo compagno di set in "Beverly Hills", ha svelato perché fu cacciata al culmine del successo. In quegli anni stava attraversando un momento difficile, che si ripercuoteva anche sul lavoro, ma fu fatta fuori dalla serie senza nessun preavviso.

Shannen Doherty sa che le resta poco da vivere e forse per questo non ha paura di raccontare alcuni retroscena ancora sconosciuti al grande pubblico.

La Doherty è stata una delle protagoniste principali di "Beverly Hills" per quattro anni, ma il suo personaggio venne eliminato per alcuni suoi comportamenti scorretti a livello lavorativo. Nel suo podcast "Let's Be Clear", insieme al suo fratello televisivo Jason Priestley, ha ricordato così quel periodo: "Ho vissuto un matrimonio davvero orribile e sono venute fuori delle cose in quel matrimonio che mi hanno reso molto difficile essere costantemente in orario al lavoro. Questo è diventato un grosso problema per il resto del cast". Non si può dire che la Doherty sia stata fortunata in fatto di uomini, visto che scoprì del tradimento del suo ultimo marito proprio il giorno dell'intervento al cervello.

L'attrice non ha parlato chiaramente con la produzione dei suoi problemi personali e questo ha reso la situazione ancora più difficile da gestire. "Non credo che nessuno sapesse che mio padre era molto malato, e non credo che nessuno sapesse che mio marito era un tossicodipendente. A volte diventava incredibilmente violento, per me era una cosa devastante. All'epoca la Doherty era sposata con il collega Ashley Hamilton e aveva il terrore di lasciarlo da solo a casa: “Non volevo nemmeno uscire, perché avevo paura che andasse a prendere la droga”.

Quello di cui sentì la mancanza all'epoca fu il sostegno e l'empatia della produzione di "Beverly Hills", che la liquidò senza troppe cerimonie. "Non era responsabilità di nessuno se non mia, ma certamente avrei voluto che qualcuno mi avesse parlato cuore a cuore, dicendomi: Ascolta, il risultato finale sarà questo, sai? Il risultato finale sarà che verrai licenziata perché nessuno di noi è più disposto a sopportarlo", ha aggiunto. "Capisco che tu abbia un problema nella tua vita personale, ma questo non può sfociare nel lavoro".

Non è la prima rivelazione scottante dell'attrice, che sta lottando contro un tumore al quarto stadio e sta già organizzando il suo funerale. Qualche settimana fa la Doherty aveva sganciato un'altra piccola bomba, spiegando di essere stata licenziata anche dalla serie "Streghe" a causa degli attriti con la compagna di set Alyssa Milano. All'epoca l'attrice, consigliata dal suo entourage, spiegò di essere stata lei a lasciare la serie: "Ricordo che i miei rappresentanti mi guardarono in quel momento e dissero: No, no, no, la tua carriera non sopravviverà a un altro licenziamento, quindi diremo semplicemente che hai scelto di andartene. Iniziai a ridere, ribattendo: Chi crederà che sono abbastanza pazzo da lasciare uno spettacolo di successo?". Con il senno di poi, l'attrice avrebbe voluto saper gestire meglio la situazione: "Avrei voluto essere più vecchia e più saggia perché avrei fatto causa e sarei stata onesta riguardo ai pettegolezzi e ai pregiudizi su di me".