L'attrice di Beverly Hills 90210, a cui è stato diagnosticato un cancro al seno al quarto stadio nel 2020 , che si è poi diffuso al cervello e recentemente alle ossa , ha parlato della fine del suo matrimonio e del nuovo ciclo di cure a cui si sta sottoponendo, durante il suo podcast "Let's Be Clear with Shannen Doherty", presentato in un collegamento nello storico programma "Good Morning America" della ABC.

Shannen Doherty ha raccontato uno scioccante episodio legato al divorzio dal suo ex marito Kurt Iswarienko: "Ho scoperto che mi tradiva il giorno dell'intervento per il tumore al cervello".

Cosa è successo durante la malattia? "Essere nel bel mezzo di un divorzio pur avendo un cancro allo stadio 4..." ha detto ancora incredula la Doherty, 52 anni, affermando di aver scoperto che suo marito, con cui viveva da oltre un decennio, aveva una relazione proprio prima di sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuovere il tumore al cervello.

"Sono andata in quell'ambulatorio la mattina presto e sono entrata dopo aver scoperto che il mio matrimonio era sostanzialmente finito, che mio marito aveva una relazione da due anni", ha detto l'attrice, confessando che Iswarienko “voleva” essere lì per lei, ma che alla fine lei ha deciso che “non poteva sottoporsi a quell’intervento con lui lì”.

La Doherty, che nell’aprile di quest’anno, ha presentato istanza di fine del suo matrimonio dopo 11 anni, adducendo come motivo: “differenze inconciliabili”, ha poi raccontato di come l'operazione al cervello sia stata "la cosa più spaventosa che abbia mai vissuto in vita mia. Non pensavo che ce l'avrei fatta. Ero sicura di essere sul punto di morire".

E ha poi aggiunto: "Mi sono sentita così tradita. Alla fine, mi sentivo così incredibilmente non amata da qualcuno con cui sono stata per 14 anni, da qualcuno che amavo con tutto il cuore."

Accanto a sé in assenza di Iswarienko, in quel terribile periodo, ha confessato l’indimenticabile Brenda di Beverly Hills, ha avuto per fortuna sua madre, suo fratello e il suo migliore amico Chris.

"Dover affrontare tutto questo mentre cerchi di capire se hai intenzione di divorziare...".

Nonostante la presunta infedeltà di Iswarienko, l'attrice ha comunque confessato di avere avuto grandi difficoltà ad abbandonare il suo matrimonio.

"Ero così confusa e prendevo anche steroidi e un sacco di cose derivanti da un intervento chirurgico al cervello perché non volevano che il mio cervello si gonfiasse", ha detto. “E onestamente, è ancora davvero difficile. Sì, ho deciso di chiedere il divorzio, ma ho molti ricordi con questa persona".

Shannen ha poi svelato di come in quel periodo fosse ossessionata dal sapere tutti i dettagli del tradimento: "Se condividi 14 anni insieme e hai tradito, quella persona non merita la verità assoluta, indipendentemente da quanto le fa male?" e svela di aver anche "parlato con la donna con cui lui l'ha tradita", senza rivelare tuttavia la sua identità.

Che tipo di cancro ha Shannen Doherty? "Sono viva" Alla Doherty è stato diagnosticato per la prima volta un cancro al seno nel 2015, andato in remissione due anni dopo. Tuttavia, il cancro è tornato nel 2019 ed è passato allo stadio 4, diffondendosi al cervello. A novembre 2023 l'attrice di Beverly Hills ha svelato a "People" che il tumore si è esteso anche alle ossa, ma questo non le impedisce di lottare, come ha sempre dichiarato finora: "Non ho finito di vivere. Non ho finito di amare. Non ho finito di creare".

Tre matrimoni falliti, niente figli e il terzo divorzio nel 2023 Prima della sua storia d'amore con Iswarienko, l'attrice è stata sposata con Ashley Hamilton dal 1993 al 1994 e con Rick Salomon dal 2002 al 2003.

Ha sposato infine il fotografo di Malibù nel 2011: “È stato imbarazzante”, ha detto nel podcast. Sono inorridita dal fatto di non riuscire a mantenere una relazione insieme. Ho fallito tre volte nel matrimonio, ma credo ancora nell'amore", ha continuato l'attrice che, in passato, aveva parlato della possibilità di avere dei figli con Iswarienko, ma poi il timore per l'età avanzata dell'attrice e la malattia li avevano fatti desistere: "Ci sarò tra cinque anni? E fra 10? Non voglio che mia figlia, a 10 anni, debba seppellire sua madre. La verità è che ho sempre voluto un figlio. Ma forse è destino che io debba essere madre in un altro modo".

Le nuove cure Nel podcast l'attrice ha anche raccontato a quali nuove cure chemioterapiche si sta sottoponendo dopo aver scoperto le metastasi alle ossa. Si tratterebbe di qualcosa di diverso da quanto finora intrapreso: "Si tratta di una procedura con proprietà chemioterapiche, ma non è la chemioterapia tradizionale. È un'infusione, la prendo una volta ogni tre settimane. Mi fa stare male per un paio di giorni. Mia madre viene e si prende cura di me. I miei amici passano e mi portano la zuppa, il pane e tutto quello che posso mangiare. Diciamo che mi sento un po' viziata. Devo trovare sempre il lato positivo...".