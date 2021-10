Shannen Doherty: "Avere un cancro non significa non poter lavorare, continuo a lottare per restare in vita"

"Non voglio comportarmi come se stessi morendo". Intervistata durante la trasmissione "Good Morning America", nel mese per la prevenzione del cancro al seno, Shannen Doherty, 50 anni, ha dichiarato così la sua ferma intenzione di "continuare a lottare per rimanere in vita". L'attrice, che ha un tumore al quarto stadio, ha anche raccontato di "aver vissuto e continuato a lavorare" criticando aspramente l'idea che la malattia porti "solo a fare una lista dei desideri prima di morire".

A "Variety" pochi giorni fa Shannen, che è impegnata su ben tre progetti tra tv e cinema, aveva anche affermato quanto fosse importante far capire a Hollywood che la malattia non pregiudica la possibilità di lavorare: "Avere un cancro a questo stadio non deve fermarmi. Non significa non poter lavorare. Continuo a vivere e a fare quello che amo anche per essere un esempio per gli altri".

Famosa soprattutto per i suoi ruoli in "Beverly Hills, 90210" e "Streghe" l'attrice aveva anche aggiunto: "Un sacco di persone al mio stadio della malattia vengono come cancellate. Si presume che non possano più lavorare a pieno regime, e questo non è vero", sottolineando come il suo lavoro le sia apparso ancora "più appagante" dopo la diagnosi.

E lo dimostra con una serie di intensi impegni lavorativi che la vedranno prima sul piccolo schermo il 9 e il 10 ottobre con "Dying to Belong", remake di un film per la tv del 1997 con Hilary Swank sui pericoli del nonnismo della sorellanza. Poi al cinema con "List of a Lifetime" film che parla di una donna (Kelly Hu) a cui è stato diagnosticato un cancro al seno e che decide di mettersi in contatto con la figlia adulta che aveva dato in adozione per dirle che potrebbe avere il gene BRCA. E quindi con un film d’azione intitolato "The Fortress" che uscirà al cinema nel 2022.

"Avere un cancro allo stadio 4 non significa la fine della tua vita. È esattamente il contrario".