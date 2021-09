Shannen Doherty continua la lotta contro il cancro al seno: "Il mio unico desiderio è vivere"

Auguri all'icona tv Anni Novanta Shannen Doherty, che festeggia oggi 50 anni. La sua carriera inizia negli Anni Ottanta, con qualche ruolo minore in popolari serie tv come "La casa nella prateria" e "Magnum, P.I.". Il successo arriva però quando viene scelta per il ruolo di Brenda Walsh in "Beverly Hills 90210". In breve tempo diventa il punto di riferimento di un'intera generazione di adolescenti e qualche anno più tardi interpretata un altro personaggio amatissimo dal pubblico: la sorella maggiore Prue nella serie tv "Streghe".

Dagli anni Duemila in poi continua la sua carriera tra cinema, tv e reality, fino al 2015 quando la vita le mette davanti la sfida più dura. Shannen annuncia infatti di avere un cancro al seno e nei mesi successivi condivide la sua lotta con il pubblico, attraverso i social. Nel 2017 dichiara di essere guarita, ma l’anno successivo si deve rioperare. Nel 2020, durante un'intensa intervista a "Good Morning America" Shannen afferma tra le lacrime il ritorno del cancro al seno, oramai al quarto stadio.