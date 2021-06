Shannen Doherty su Instagram: "Sono sopravvissuta al cancro... il mio volto riflette ciò che sono"

Shanenn Doherty dice basta alla falsa percezione di bellezza diffusa da Hollywood, a botox, filler e chirurgia estetica. In un duro post su Instagram l'indimenticabile Brenda di Beverly Hills 90210 rivendica un modello di donna al naturale e consapevole di sé. Forte della sua esperienza e della lotta, che, da sei anni combatte contro un tumore al seno, l'attrice manda un messaggio di body positivity invitando le donne a rivalutare il proprio volto per ciò che è: "Ho vissuto. Amo il fatto che ho vissuto e che il mio viso rifletta la mia vita. Sono sopravvissuta al cancro e ora finalmente abbraccio me stessa...".

La Doherty non ha mai tenuto nascosta la sua malattia, sin da quando le fu diagnosticata nell'agosto del 2015. E soprattutto non ha mai smesso di lottare. Anche quando, dopo un primo bagliore di speranza nel 2017, con il cancro, che sembrava in remissione, la situazione è sembrata tornare al punto di partenza.

Ma proprio questa continua lotta per vivere e sopravvivere l'ha resa ciò che è, più forte, consapevole e "gentile" verso se stessa, come ha raccontato qualche tempo fa in un'intervista a People, dove spiegava come la sua battaglia contro il cancro l'avesse costretta a rivalutare il suo rapporto con il proprio corpo. "Ciò di cui [la gente] non si rende conto è che il tuo corpo ha attraversato qualcosa di così incredibilmente difficile che il tuo corpo non si riprenderà mai completamente" e aveva aggiunto: "Sto cercando di capire come accettare chi sono ora (...) Alcune delle medicine distruggono il collagene e quindi non avrò mai una faccia senza rughe. (...) Ma ci sono alcune cose che non puoi combattere e sto cercando di essere più gentile con me stessa. Cerco di vivere ogni giorno come un dono straordinario e prezioso che mi è stato dato".

Ed è così che si sente anche adesso Shannen Doherty mentre si mostra senza trucco e al naturale nello scatto che accompagna il lungo post, che invita ad amare se stessi: "Guardando film stasera ho notato che c'erano pochi personaggi femminili con cui potevo relazionarmi", ha scritto l'attrice: "Sai, donne senza filler, senza Botox, senza lifting. Donne che hanno abbracciato il loro viso e tutta l'esperienza che mostra", e ha poi aggiunto parlando della sua esperienza: "Ho vissuto. Amo il fatto che ho vissuto e che il mio viso rifletta la mia vita. Sono sopravvissuto al cancro, va bene. Ma oltre a questo, ora abbraccio me stessa. Finalmente. Basta con percezione di noi stesse che riviste e Hollywood cercano di inculcarci. Voglio vedere donne come me. Donne come noi".