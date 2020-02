Shannen Doherty in fin di vita: "Il cancro è tornato, è al quarto stadio"

"E' successo tutto nel giro di pochi giorni. Il cancro è tornato, sono al quarto stadio". Shannen Doherty ha rivelato tra le lacrime, in un'intervista andata in onda durante il talk "Good Morning America", che il male è tornato. "Non credo di averlo ancora metabolizzato. E' una pillola amara da ingoiare, per molte ragioni".

Nel 2017, quando aveva ricevuto la notizia che il cancro al seno era in remissione, aveva gioito insieme alla sua famiglia e ai fan. Ora avrò bisogno di tutto il loro sostegno per riprendere la battaglia. "In alcuni giorni mi chiedevo perché fosse capitato a me. Ma a chi altro? C'era qualcuno che se lo meritasse vicino a me? Nessuno di noi lo merita. La mia prima reazione è sempre la preoccupazione di come dirlo a mia madre, a mio marito", ha confessato tra le lacrime.

Sin dall'inizio della malattia, nel 2015, l'attrice aveva condiviso sui social la sua quotidianità fatta di chemio e farmaci. Questa volta, però, ha deciso di tenere nascoste le sue condizioni di salute per partecipare al reboot di "Beverly Hills 90210". Tra le poche persone che ne erano a conoscenza c'era il collega Brian Austin Green: “Ci sono stati momenti molto difficili, in cui ho pensato di non potercela fare. Brian ha capito la mia difficoltà. Mi chiamava sempre per supportarmi. Mi ha aiutato molto”.

POTREBBE INTERESSARTI: