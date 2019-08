"Beverly Hills 90210", Shannen Doherty racconta: "Torno a essere Brenda solo per Luke Perry"

Inizialmente Shannen Doherty aveva deciso di non partecipare al revival di "Beverly Hills 90210", che sbarcherà sulla tv americana il 7 agosto. Come ha spiegato a ETOnline, è tornata sui suoi passi per Luke Perry, dopo la sua morte: "Per me, è stato come onorare lui, la sua memoria e quello che significava per il pubblico, i fan e per tutti noi. Come sua famiglia sul set, ho pensato che fosse un momento importante per tutti noi per riunirci e onorarlo".