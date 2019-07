"Beverly Hills 90210", le ragazze del Peach Pit sono tornate...

"Foto-ricordo o scatto attuale?", scrive Shannen Doherty condividendo su Instagram uno scatto in cui appare insieme a Jennie Garth, Tori Spelling e Gabrielle Carteris , nientemeno che al tavolo del Peach Pit, lo storico locale di "Beverly Hills 90210" . E la domanda sorge spontanea visto che le 4 attrici sembrano esattamente come negli Anni 90: "Immagino che dovrete sintonizzarvi su Fox il 7 agosto per scoprirlo", aggiunge Brenda ricordando il debutto di "Bh90210" , ovvero il revival della serie cult.

In realtà si tratta naturalmente di una foto attuale dal set della nuova serie in arrivo. Brenda, Kelly Andrea e Donna sono tornate però indietro nel tempo, truccate e vestite proprio come negli anni '90, e si sono fatte immortalare dentro il locale cult della serie: il Peach Pit appunto. Anche Tori Spelling pubblica la stessa foto e scrive: "La gang è tornata... abbiamo fatto una passeggiata sulla strada dei ricordi al Peach Pit", poi aggiunge un nuovo teaser trailer in cui si vedono i protagonisti della nuova serie in azione e in particolar modo un bacio tra il suo personaggio e David (Brian Austin Green). Insomma l'hipe cresce e il conto alla rovescia per i fan sfegatati della serie è ufficialmente cominciato