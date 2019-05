"Beverly Hills 90210", ecco il primo teaser del revival

Un post condiviso da Gabrielle Carteris (@gabriellecarteris) in data: Mag 13, 2019 at 7:03 PDT

Nel video, diffuso sui social dall'attrice Gabrielle Carteris, i protagonisti sono alle prese con la routine quotidiana mentre in sottofondo risuona l'iconica sigla della serie tv originale.



Quella di "Beverly Hills 90210" è una reunion attesissima, ma venata di tristezza. L'ottavo protagonista, Luke Perry, è infatti scomparso lo scorso 4 marzo a soli 52 anni, per un ictus cerebrale. Nei nuovi episodi, in onda dal 7 agosto, verrà reso omaggio al personaggio di Dylan, che negli Anni Novanta fece innamorare milioni di adolescenti con la sua aria da bello e dannato.



Dopo quasi 20 anni di assenza, i fan potranno rivedere i loro beniamini e scoprire se amori e amicizie sono durati nel tempo. L'ultimo episodio, andato in onda nel 2000, si concludeva con il matrimonio tra David e Donna. Dopo tanti tira e molla Kelly aveva infine deciso di tornare con il suo grande amore Dylan, a discapito di Brenda che ne era uscita sconfitta (l'attrice aveva in realtà lasciato lo show per pesanti screzi con la produzione).