"Beverly Hills 90210", prima foto del cast per il revival: ed è boom di like

La prima foto del cast di "Beverly Hills 90210" è online. Lo scatto del gruppo di attori al completo pronti per il revival, con Jason Priestley (Brandon), Jennie Garth (Kelly), Ian Ziering (Steve), Gabrielle Carteris (Andrea), Brian Austin Green (David), Tori Spelling (Donna) e Shannen Doherty, che alla fine ha detto sì, ha fatto il giro del web raccogliendo in pochissimo tempo migliaia di like. La maggior parte dei fan ha commentato entusiasta l'imminente ritorno della serie cult, ma ha anche ricordato con dolore lo scomparso Luke Perry: "Manca una persona", scrivono in molti e ancora: "Ci manca Luke Perry" oppure: "Ci manca Dylan, ma lui c'è spiritualmente".