"Beverly Hills 90210", anche Shannen Doherty sarà nel revival

Ci sarà anche Shannen Doherty nello pseudo revival della show anni 90 "Beverly Hills 90210" . L'annuncio è arrivato direttamente dalla pagina social dell'interprete di Brenda Walsh . "Sì, è ufficiale. La vera domanda è, indosseremo ancora quegli abiti?", ha scritto l'attrice a commento di una foto del cast di quegli anni. Lo show, composto da sei episodi, si intitolerà "BH90210" e andrà in onda negli Usa in estate, a 19 anni dalla conclusione della serie originale.

Come annunciato dalla Fox il progetto vedrà Jason Priestley (Brandon), Jennie Garth (Kelly), Ian Ziering (Steve), Gabrielle Carteris (Andrea), Brian Austin Green (David), Tori Spelling (Donna) e la Doherty (Brenda), interpretare delle versioni romanzate di loro stessi ai giorni nostri, alle prese con le difficoltà di mettere in scena un revival di "Beverly Hills 90210".



Quando il network fece l'annuncio nei mesi scorsi, il nome della Doherty non era stato fatto. L'unico a mancare sarà alla fine Dylan, intepretato dal compianto Luke Perry, scomparso a causa di un ictus lo scorso 4 marzo.