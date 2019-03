“Grazie a tutti per il vostro amore”, scrive intanto Sophie, secondogenita dell’attore di "Beverly Hills 90210" (avuta con la ex moglie Rachel Sharp, ndr). La 18enne si trovava in Africa per fare volontariato, e quando ha saputo del malore di suo padre è immediatamente rientrata in California, poco prima della morte del genitore.



Su Instagram Sophie scrive anche:"Sono successe molte cose in quest'ultima settimana. Tutto sta succedendo così velocemente. Sono tornata dal Malawi appena in tempo per essere qui con la mia famiglia, e nelle ultime 24 ore ho ricevuto una quantità enorme di amore e sostegno.... Mi sento così in mostra e so di essere grata di così tanto l'amore. Sono semplicemente grata...". Nessun commento pubblico per ora invece da parte di Jack, 21 anni, il primogenito dell'attore, un ragazzone dai capelli ricci e dall'aspetto simile a Tarzan, wrestler di professione, che però ha cancellato un importante incontro che avrebbe dovuto tenersi il 13 marzo.