Sarah Michelle Gellar e Shannen Doherty, le icone degli anni 90 insieme per il Ringraziamento

Sarah Michelle Gellar e Shannen Doherty, due icone viventi della tv anni 90, sono amiche da moltissimo tempo e passano quasi tutte le feste insieme. La temibile ammazzavampiri e la ragazza ribelle di Beverly Hills hanno mostrato i preparativi del loro Ringraziamento in uno spot televisivo. Partite a ping pong, sfide alcoliche all'ultimo bicchiere a bordo piscina e naturalmente tutte le ricette per la tradizionale cena.

Le attrici sono amiche da moltissimi anni e sui social compaiono spesso insieme, protagoniste di divertenti siparietti o di teneri selfie abbracciate. Qualche settimana fa erano state intervistate insieme da "Entertainment Tonight" e avevano raccontato di come la Doherty abbia annunciato all'amica il ritorno del cancro, durante una cena in famiglia.

Le amiche insieme contro il cancro - "Avevo appena ricevuto una diagnosi e volevo che tu, Anne Marie (Kortright), Chris (Cortazzo) e le persone più vicine della mia vita venissero informate. Avevo chiamato anche il mio oncologo, perché potesse rispondere alle domande in un modo molto pratico", ha ricordato Shannen. "Penso che la cosa più difficile quando succede a un amico o a un familiare è sapere come comportarti, qual è il tuo posto e cosa dovresti fare. Avere l'occasione di poter porre queste domande e capire è il dono più grande. Penso che ci aiuti a essere un supporto migliore per te", ha sottolineato l'amica.

"Non è una condanna a morte" - "Sono d'accordo e penso che porre domande sia doveroso. Preferirei che qualcuno facesse domande a me o a un medico invece di andare semplicemente su Google, perché c'è così tanta disinformazione", ha sottolineato l'attrice. "Esistono molti modi diversi di reagire e affrontare il cancro. Le persone però non lo considerano e pensano immediatamente che sia una condanna a morte. Invece non lo è".

