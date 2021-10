Shannen Doherty, una foto shock dal letto per sensibilizzare sulla lotta contro il cancro

"Per il mese di sensibilizzazione sul cancro al seno, vorrei condividere qualcosa in più del mio viaggio personale dalla prima diagnosi alla seconda. È tutto carino? NO, ma è veritiero" scrive Shannen Doherty su Instagram. Ad accompagnare il messaggio ai follower della storica Brenda Walsh in "Beverly Hills 90210" e Prue Halliwell di "Streghe" un drammatico scatto che la vede distesa sul letto, la testa rasata e un fazzoletto sotto al naso per fermare il sangue.