Carolina Marconi mostra i segni dell'operazione al seno

Da quando è iniziata la sua lotta contro il tumore al seno, Carolina Marconi tiene aggiornati costantemente i follower sui suoi progressi. Si mostra sorridente al termine dei cicli di chemio, senza capelli ma con il viso raggiante. Ora sui social mostra i segni lasciati dall'operazione al seno, e racconta a chi la segue come è iniziato il suo calvario esortando le donne a non trascurare la prevenzione.

"Mancava solo la mammografia per sottopormi ad una gravidanza assistita, tutte le mie analisi erano perfette... ero felicissima", scrive Carolina ai follower a corredo di una foto in bianco e nero in cui posa senza reggiseno, con il seno nascosto tra le mani e la ferita post operatoria in mostra. "Doveva essere il giorno più bello dalla mia vita... invece è stato il giorno più brutto perché in un attimo la mia vita è crollata di botto", prosegue. "Sto affrontando la mia battaglia più grande... (sempre a testa alta)" scrive nel post.

Il suo messaggio ha lo scopo di sensibilizzare le donne sulla prevenzione del tumore al seno, in occasione del mese rosa. "Ero a pezzi, arrabbiata con me stessa e mi dicevo: 'Perché ho fatto passare 4 anni cavolo?'... Non ho fatto prevenzione e magari tutto questo non capitava". Ed esorta tutte le donne: "Ma voi potete fare la differenza... potete evitare tutto questo... oggi inizia il mese rosa per la prevenzione del tumore al seno, non rimandate al domani... siate coraggiose e fatevi controllare... tutto si supera non abbiate paura".