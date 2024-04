Auguri Laura Freddi, eccola in versione cantante a "Non è la Rai" 1993

Ve le ricordate Miriana Trevisan e Laura Freddi scatenarsi con la musica degli 883? Era il 1993 e in una puntata di "Non è la Rai", il popolare contenitore pomeridiano di Italia 1 ideato da Gianni Boncompagni e condotto da Ambra Angiolini, le due showgirl, allora poco più che ventenni, si esibivano sulle note di "Hanno ucciso l'uomo ragno". Entrambe con un vestito rosso, la coppia Trevisan-Freddi cantava e ballava il brano della band di Max Pezzali pubblicato nel 1992 e premiato a "Vota la voce" di quell'anno come "Miglior rivelazione" e "Miglior album".

Leggi Anche Maurizio Lastrico e il mercoledì di Champions League a "Zelig" 2011

Il programma "Non è la Rai" dava l'opportunità di mostrare il proprio talento artistico a decine di ragazze che volevano intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Nel 1994 Laura Freddi e Miriana Trevisan tornano a lavorare insieme, questa volta come veline di "Striscia la Notizia", il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci. Più di recente, nel 2022 le due si sono incrociate nuovamente, durante la sesta edizione di "Grande Fratello VIP": Miriana come concorrente e Laura opinionista per due puntate in sostituzione di Sonia Bruganelli. Rivediamo l'esibizione canora di Laura Freddi e Miriana Trevisan a tema 883 in una puntata di "Non è la Rai" nel 1993.