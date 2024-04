Grande Fratello: riconosci due protagoniste del reality in versione "baby"?

Greta e Rebecca, due protagoniste del "Grande Fratello"

Le due si sono ritrovate nell'ultima edizione del "Grande Fratello", seppur a distanza. Rebecca Staffelli era in studio insieme ad Alfonso Signorini e Cesara Bonamici, in veste di inviata nel mondo social, mentre Greta Rossetti era entrata in gioco per risolvere qualche questione in sospeso con l'allora fidanzato Mirko Rossetti (che l'ha poi lasciata per tornare dalla ex Perla Vatiero). Alla vigilia dell'ingresso dell'amica nel programma, la Staffelli aveva dichiarato a Casa Chi: “Secondo me entrerà molto agguerrita, credo che abbia tanta voglia di raccontarsi, anche perché l’esperienza del Grande Fratello parte proprio da questo, a prescindere dal triangolo. Credo abbia tanta voglia di far conoscere chi è veramente, per ora l’abbiamo conosciuta solo come fidanzata di Mirko. Ci sono fazioni, persone che sostengono Greta, altre che vorrebbero di nuovo insieme Perla e Mirko. Secondo me l’ingresso di Greta nella Casa aprirà uno scenario nuovo e imprevedibile e non vedo l’ora di vedere la faccia di Mirko. Potrebbe cambiare tutto".