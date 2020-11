"GF Vip", scontro tra Francesco Oppini e Dayane Mello: "Ho perso fiducia in lei"

Nella casa del "Grande Fratello Vip" continuano senza esclusione di colpi le incomprensioni tra Dayane Mello e Francesco Oppini. I due concorrenti sembravano essersi chiariti grazie a una lettera scritta dalla modella, ma dopo un primo riavvicinamento la situazione è nuovamente precipitata.



"L'altro giorno io ho accettato la lettera perché l'ho trovato un gesto educato - ha spiegato il figlio di Alba Parietti - però qui dentro non riesco a capire chi ho davanti, dato che dopo la lettera lei ha cominciato a parlare male di me con gli altri. Ho perso fiducia in lei". Dayane non accetta le accuse e risponde a tono, scontrandosi duramente, in un secondo momento, anche con Elisabetta Gregoraci.