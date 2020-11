"GF Vip", il marito di Stefania Orlando contro Patrizia De Black: "Smettila di farla piangere"

Sorprese, eliminazioni e confronti molto accesi: la diciottesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda venerdì 13 novembre, ha visto un acceso faccia a faccia tra la contessa Patrizia De Blanck e Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, intervenuto dopo le numerose discussioni tra le due donne della Casa.



"Ha insultato Stefania, l'ha fatta piangere e questa cosa non va bene - ha commentato il musicista, invitando la contessa a un sincero chiarimento - Deve dirle quello che pensa veramente, in modo che possa difendersi da sola". La contessa si giustifica: "Io non ce l'ho con lei, ma sono abituata a stare da sola e non amo le persone che mi stanno addosso, quando mi segue ovunque io non la sopporto".