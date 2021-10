"Amici 21": le puntate in pillole

PRIMA PUNTATA - Maria De Filippi inaugura la ventunesima edizione di "Amici", in onda eccezionalmente di domenica, con un omaggio speciale a Michele Merlo, ex cantante del talent scomparso a 28 anni per una malattia. Tanti gli ospiti in studio, tra ex allievi della scuola e personaggi dello spettacolo: Giulia Stabile, vincitrice dello scorso anno, Aka7even, Deddy, Alessandro, ma anche Gerry Scotti, Tommaso Paradiso, Raoul Bova e molti altri.

SECONDA PUNTATA - La classe di "Amici" si completa con l'assegnazione degli ultimi quattro posti: Mattia e per la danza, Rea e per il canto. Maglia sospesa invece per il ballerino Mirko, dopo una durissima critica della Celentano. Ospiti speciali di questa puntata gli ex allievi Giulia, Aka7even, Deddy e Sangio.

TERZA PUNTATA - Ospite del talent presentato da Maria De Filippi è Anna Valle. Nelle sfide tra gli allievi per confermare le maglie perdono il banco Mirko e Kandy. LDA, sospeso durante i quotidiani da Rudy per alcuni suoi atteggiamenti poco corretti ce la mette tutta per riconquistare la maglia sospesa e ottiene l'ok dei professori.

QUARTA PUNTATA - La puntata, che eccezionalmente va in onda di lunedì invece che di domenica. Maria De Filippi spiega che la produzione ha adottato dei provvedimenti disciplinare, dopo aver verificato le condizioni igieniche della casa in cui vivono gli allievi. Quattro allievi devono andare in sfida e a sceglierli sono gli stessi concorrenti attraverso una votazione anonima che porta in sfida i ballerini Mattia e Christian e i cantanti LDA e Luigi. Mattia vince la sua sfida mentre Inder e Flaza vengono "sospesi" per le troppe infrazioni commesse.

QUINTA PUNTATA - Entrate e uscite nella quinta puntata del talent di Maria De Filippi, che è stata caratterizzata da una sfida che ha sancito l'eliminazione di Matt. Al suo posto entra Guido. Mentre continua ad essere sospesa per motivi disciplinari Flaza, Ermal Meta ha giudicato i giovani cantanti nella prova a sorpresa.