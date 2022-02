"Amici", Carola si aggiudica la maglia del serale

LA GARA DI COVER - Si inizia con la sfida di cover dei cantanti, giudicata da Elodie. Il primo a esibirsi è Luigi che canta "Streets Of Love" e prende come voto 7: "Dalle prove non ero rimasta particolarmente colpita. Adesso invece mi sei sembrato potente, bello". Poi tocca a LDA che si esibisce in "Le tasche piene di sassi" dedicata al fratellino appena nato. Elodie gli dà 8 e mezzo. Aisha porta sul palco "The boy does nothing"!. Elodie ammette che lei è una delle sue preferite e le dà 8 e mezzo. Il prossimo è Albe con "Vieni a vivere con me"!. Per lui e per i prossimi due allievi il voto non è palese. Si passa a Calma che si esibisce con "Falco a metà", e poi a Crytical, ultimo ad esibirsi, al pianoforte, con “Spaccacuore” di Bersani con una seconda parte scritta da lui. Il giovane si inceppa nell'intro, ma poi ricomincia. Sissi e Alex non si esibiscono perché sono già ammessi al serale. La classifica è la seguente: Aisha, LDA sono i primi due con 8,5. Crytical secondo con 8. Luigi quarto con 7, Albe e Calma con 6 a parimerito. I due allievi, classificatisi all’ultimo posto, vengono salvati dai rispettivi insegnanti che consegnano loro le maglie per continuare.





SFIDA DI DANZA - Il primo ballerino ad esibirsi nella gara di ballo "La mia specialità" è John Erik! Lo giudica Froz che gli dà 8. Carola porta sul palco la danza classica e riceve 9 da Francesca Bernabini. E' arrivato il momento di Nunzio che balla sulle note di "Svalutation"! Il voto per lui da parte di Caterina Arzenton è 6 e mezzo. A giudicare Serena è Garrison che le dà 8 e mezzo. Poi tocca a Leonardo che riceve un 8 e infine ad Alice che sempre da Garrison prende un 9 e mezzo. Christian non ha potuto partecipare perché deve stare 5 giorni fermo per un dolore alla schiena.

La classifica tiene conto dei voti generali ottenuti anche nelle altre prove di danza sostenute.

Serena è la ballerina che si classifica al primo posto, Alice al secondo, terza posizione a parimerito John e Leonardo. Poi c'è Carola e ultimo Nunzio. Raimondo Todaro segue da casa e deve dare un giudizio proprio su Nunzio. Per lui il giovane deve rimanere.

I voti di Carola vengono chiesti dalla Celentano che non è molto convinta della sua penultima posizione: 9, 7.5, 7 e 6+ (da Garrison). Celentano: “Non potevi che essere tu a dare questo voto a Carola, non so cosa hai visto”, dice inalberata: "Tu ce l'hai con la danza classica o non so cosa!”.





CHI VA AL SERALE? - Nella classifica generale di canto, somma di 24, LDA e Luigi occupano entrambi la prima posizione. I due cantanti però non hanno avuto il benestare da Rudy Zerbi per l’accesso diretto al serale: "Io non darò mai un pass per il serale così, anche per una cosa così bella, a meno che uno non faccia un'esibizione di quelle sconvolgenti”. La decisione è quindi rimandata a data da destinarsi.



SORPRESA PER LUIGI - Luigi viene invitato, per scherzo ad un sfida... di chitarre e il suo sfidante è nientemeno che Alex Britti. Bella sorpresa per il giovane che duetta con il una vera e propria star.





CLASSIFICA GENERALE DI BALLO - John Erik è il primo assoluto nella classifica generale insieme a Leonardo ma nessuno dei due andrà direttamente al serale. A prendere la decisione per Erik è Veronica Peparini, che tiene conto del fatto, che il giovane è da poco nella scuola e ha fatto meno esibizioni degli altri. “Penso che abbia bisogno di fare ancora delle gare, la sua corsa al serale continua ma non va direttamente adesso”.

VERSO IL SERALE: CANTO - I ragazzi tornano tutti sul palco per esibirsi, a turno, con il brano “Non avere paura”. A giudicarli è Adriano Pennino, che ha trovato un po' impreciso Crytical. Primi LDA, Aisha e Luigi. Aisha si esibisce di nuovo per essere giudicata per l'accesso diretto al serale. Canta "Luce" ma per la Pettinelli è "monotana". Lorella Cuccarini le assegna invece la maglia per continuare la corsa per il serale. Crytical è ultimo a rischio eliminazione. La Pettinelli dice però no a gran voce e salva il suo studente, tra le mille perplessità di Rudy Zerbi.

Gio Montana non è si esibito nelle cover perché Anna Pettinelli lo ha esonerato per lavorare meglio sulla base di un inedito che gli è arrivato. Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi non approvano però questa scelta. Il giovae cantante, da poco nella scuola, si esibisce con la sua "Sotto la pioggia" per convincere la prof Pettinelli di meritare l'accesso diretto al Serale. Nonostante i molti errori gli viene ugualmente consegnata la maglia.

BALLO - Dopo l'esibizione Todaro da casa decide che Leonardo deve continuare ma non è ancora pronto per il serale. Poi si passa a Nunzio che sul palco balla sulle note di "Beat it"! La maestra Celentano lo "distrugge" dicendogli che ha un atteggiamento "spocchioso" e che a lei non piace né quando danza né quando non danza. Il maestro Todaro da casa critica fortemente i giudizi della Celentano.

Balla Carola, che si è aggiudicata anche la prova Tim. Alessandra le consegna la maglia del serale: “Carola non sarà una ballerina qualunque, ma una brava ballerina. Per questo motivo le consegno la maglia del serale!”.

Sebbene con la maglia d'oro del serale già conquistata si esibiscono di nuovo anche Alex, Sissi, Dario e Michele. Ad Alex va la prova Oreo.



Viene svelata la classifica della prova canto giudicata da Adriano Pennino. I primi tre posti sono occupati da LDA, Luigi e Albe che devono esibirsi con i loro inediti davanti a Massimiliano Montefusco di RDS, Paoletta di Radio Italia e Marco Montrone di Radio Norba, che trovano i brani intensi e con tutti i numeri per entrare nelle programmazioni delle loro emittenti radiofoniche.