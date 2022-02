"Amici 21", Lorella Cuccarini avverte Alex e Sissi: "Se non tirate fuori tutto…"

Lorella Cuccarini ha scelto i suoi due ragazzi, Sissi e Alex , che hanno conquistato l'ambita maglia. Ma la prof di canto parla chiaro: "Se non tirate fuori tutto... diventate piccoli".

"Non voglio mettervi paura ma sono numeri giganteschi - prosegue la Cuccarini - Se non tirate fuori tutto quello che siete diventate piccoli così. L’opportunità me l’avete data voi perché noi prof avevamo la possibilità di scegliere. Io ho avuto questa fortuna. Adesso arriviamo alla parte più complicata".



E se Sissi si è mostrata più tranquilla, Alex non ha saputo nascondere l'emozione, soprattutto quando ha scoperto che il suo brano "Accade" è in rotazione nelle radio.

